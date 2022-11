Conto alla rovescia verso il derby d'Italia. In vista del posticipo di domenica sera allo Stadium di Torino contro l'Inter,. Il difensore brasiliano e l'attaccante serbo si candidano a giocare dall'inizio, invece il trequartista argentino dovrebbe partire dalla panchina. Così come dall'altra parte, quando si fermò per tre settimane. Però, grazie a una sosta, saltò soltanto due gare: in trasferta contro il Torino (nei minuti di recupero Sanchez replicò all'iniziale vantaggio segnato da Bremer) e in casa con la Fiorentina (botta e risposta tra Torreira e Dumfries a inizio ripresa).in Serie A con Sassuolo, Salernitana, Fiorentina e Sampdoria. La media punti è salita da 1 a 2,4 a partita. Merito anche della campagna trasferimenti estiva, con la quale l'Inter ha colmato le lacune che aveva in mezzo al campo.Quest'ultimo in particolare si sta rivelando preziosissimo come mezz'ala, consentendo a Inzaghi di spostare Calhanoglu davanti alla difesa. Una mossa azzeccatissima, almeno finora. Perché gli esami non finiscono mai e il prossimo c'è domenica sera contro la Juve.