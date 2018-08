Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l'Inter non ha fretta di chiudere per Luka Modric. Le più importanti rivali nella corsa al centrocampista croato sono infatti club inglesi, ma il mercato in Premier League chiude giovedì sera perciò l'attesa dell'incontro fra il vice-campione del Mondo e il presidente Florentino Perez fa gioco ai nerazzurri.