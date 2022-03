IL TABELLINO

. Dopo il pareggio di Torino (1-1 con un rigore negato ai granata), quello a San Siro contro la(1-1 con un rigore prima assegnato e poi tolto ai nerazzurri)., anche se ha ancora nove partite da giocare (le otto da calendario più il recupero a Bologna). Ma, stando alle ultime nove giocate tra campionato e Coppa (solo due vittorie),. Prima (50’) quandoha girato in rete un cross radente e all’indietro di(l’avvio dell’azione era stato di Castrovilli, tra i migliori in campo), poi quando(entrato al posto di Saponara al 73’) è partito in contropiede solitario, ha puntato Calhanoglu (una pena da centrale di centrocampo e una pena in assoluto), lo ha saltato lateralmente e con il destro (non il suo piede). Mancava un minuto alla fine del recupero eTuttavia non sarebbe stato giusto perché l’Inter, oltre ad avere pareggiato con(55’ colpo di testa su cross di Perisic) poco dopo il vantaggio della Fiorentina, ha comandato il gioco nella seconda parte della ripresa senza riuscire a capitalizzare la superiorità tattica, fisica e agonistica. A due minuti dalla fine (88’), l’Inter ha anche mancato il gol della vittoria con, a conclusione di una grande azione di Correa, rifinita da Vidal: il tiro dell’attaccante cileno era destinato a finire in rete, ma sulla traiettoria ci si è messo Biraghi che, con la coscia, ha deviato sopra la traversa., tecnicamente insostituibile, ma non si tratta solo di questo. Il ritmo, nel primo tempo, è stato basso e l’iniziativa è stata a lungo tra i piedi dei calciatori di Italiano.. Nico Gonzalez e Saponara hanno tirato subito da fuori impegnando Handanovic, poi Bastoni ha salvato in una situazione di superiorità numerica avversaria. La Fiorentina almeno fino alla mezz’ora ha dominato e se Gonzalez e Saponara fossero stati più precisi, i viola sarebbero passati in vantaggio ben prima dell’inizio della ripresa.La prima occasione dell’Inter, firmata, anche se un po’ maldestramente, daè arrivata intorno alla mezz’ora. Seguita da una girata di(lancio di Barella) deviata con il viso da Terracciano.(fuorigioco) ha rappresentato l’ultima occasione per l’Inter. Perché lo squillo finale è stato per la Fiorentina ancora conNella ripresa, affrontata dalle due squadre a ritmi più alti, l’Inter ha collezionato subito un paio di occasioni. Nella seconda, più clamorosa, nata da una rimessa laterale sbagliata della Fiorentina, Dzeko ha messo un pallone filtrato per(64’, Venuti anticipa l’argentino e non lo colpisce), avrebbe potuto decidere la partita. Così come i cambi di Simone Inzaghi (fuori Lautaro e Dzeko, dentro). Ma la Fiorentina ha retto e ha saputo sempre ripartire. Fino all’ultimo secondo. Quando avrebbe potuto anche vincere.Marcatori: 5’ s.t.’ Torreira, 10’ s.t. DumfriesAssist: 5’ s.t. N. Gonzalez, 10’ s.t. PerisicInter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni (dal 35’ s.t. Bastoni); Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal (dal 44’ s.t. Caicedo), Perisic (dal 35’ s.t. Gosens); Dzeko (dal 29’ s.t. Sanchez), Lautaro (dal 29’ s.t. Correa).Fiorentina(4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic (dal 45’ s.t. M. Quarta), Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Castrovilli; Gonzalez (dal 45’ s.t. Callejon), Piatek (dal 45’ s.t. Cabral), Saponara (dal 29’ s.t. Ikone).Ammoniti: Milenkovic, Saponara, D’AmbrosioArbitro: Daniele Chiffi (della Sezione di Padova)VAR & AVAR: Valeri, Zufferli