Le attenzioni dell'Inter per Dusan Vlahovic sono sempre tante. Da indiscrezioni fiorentine nell'approccio con gli uomini di Rocco Commisso i nerazzurri avrebbero toccato addirittura quota 50 milioni di euro, ma l'assalto è stato respinto dal club viola. Per ora. Tuttavia il management nerazzurro non demorde.



Al momento quel limite ai reinvestimenti (solo un terzo degli incassi) condiziona non poco le trattative. Nel complesso l'attuale soglia è di 55 milioni di euro per tutte le operazioni: poco per pensare in grande. Ma se arrivasse l'invocato extra-budget, allora, le prospettive cambierebbero di colpo. E, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci la super offerta per il serbo che fa gola anche al Tottenham. Si sa che gli Spurs devono fare i conti con il corteggiamento del Manchester City a Harry Kane. Ma se i nerazzurri giocassero d'anticipo potrebbero anche tentare il 21enne nazionale serbo con il possibile debutto in Champions League.