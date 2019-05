L'Inter sta pensando di riportare in Italia il centrocampista croato Mateo Kovacic. A fine stagione il classe 1994 farà ritorno al Real Madrid dove, però, sarà rimesso sul mercato. Ha il contratto in scadenza nel 2021 e secondo Tuttosport per lui l'Inter potrebbe addirittura tentare la strada del prestito con diritto di riscatto.