L'Inter pensa già al mercato estivo e guarda con attenzione al mercato dei terzini mancini dove, verosimilmente, Asamoah verrà liberato e dove permangono dubbi sul riscatto di Biraghi. Per questo sono 3 i nomi che il Corriere dello Sport tiene in forte considerazione: Kurzawa, in scadenza con il PSG e i due del Chelsea Emerson Palmieri e Marcos Alonso già trattati anche nel corso del mercato appena conclusosi.