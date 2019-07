Romelu Lukaku è la stella polare di un’estate letteralmente bollente. Ambito, bramato e richiesto da Antonio Conte, neo allenatore dell’Inter. Ma non solo: sul belga si è infatti inserita anche la Juventus. Un’idea per il ds Paratici, che ci pensa seriamente.



RILANCIO PRONTO - Nell'incontro a Nanchino con Marotta e Ausilio, Conte ha ribadito una volontà ferrea: vuole Lukaku, nessuna alternativa o compromessi. I dirigenti hanno preso atto, e stanno preparando una nuova offerta da recapitare al Manchester United. Difficile, secondo quanto appreso da calciomercato.com, che la nuova proposta si avvicini agli 83 milioni di euro richiesti dai Red Devils. Al momento l'Inter non si è spinta oltre quota 65 milioni, il rilancio si avvicinerà di più alle richieste del club inglese, senza però assecondarle.



MANOVRA DI DISTURBO? - C'è però anche la Juventus sul belga. Da suggestione a idea concreta, Lukaku piace al ds Paratici, che sta valutando diverse possibilità. Tra queste, c'è anche l'idea di inserire Paulo Dybala nell'operazione.