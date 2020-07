Adesso è ufficiale: il numero 8 dell’Atalanta è il difensore che ha preso parte a più reti in questa stagione nei cinque principali campionati europei.



Con la doppietta di assist messa a segno ieri sera nel derby contro il Brescia, Robin Gosens è arrivato a 8 assist totali in Serie A che si aggiungono ai 9 gol dalla sua fascia. Nessuno come lui in Europa ha contribuito a così tante reti in stagione, ben 17.



NESSUNO COME LUI- Robin Gosens ha surclassato giocatori del calibro di Trent Alexander-Arnold del Liverpool, fermo a 15, e Philipp Max dell’Augusta, terzo a 14. Per questo il valore del tedesco è schizzato alle stelle in una notte: 30 milioni.



INTER PREOCCUPATA- A preoccupare l'Inter le cinque partite rimaste da giocare all'Atalanta, decisive ai fini della classifica, e la Final Eight di Lisbona: se l'ala nerazzurra continuerà con questo rendimento, le quotazioni potrebbero aumentare ulteriormente, troppo per il portafoglio milanese. Fermo considerando che anche la Juve sta pensando di arricchire la sua rosa con il difensore goleador, e non è l'unica in Europa: i club di Bundesliga, nella nazione d'appartenenza del classe 1993, lo stanno monitorando.



CONCORRENTE DIRETTA- ​Inoltre, restando all'Atalanta, Gosens sarebbe un avversario temibile anche la prossima stagione e per di più farebbe le fortune della Dea, ormai nemica diretta ai primi posti in classifica. Per tutti questi motivi l'Inter sta pressando la società bergamasca per accelerare la trattativa.