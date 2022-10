L'Inter Primavera esce dall'incubo e, in una partita sicuramente non bella e con tante difficoltà, trova la prima vittoria stagionale in campionato nel secondo big match di giornata contro i parietà della Fiorentina finito 1-0.



A decidere una gara brutta e con poche emozioni e tanti tantissimi falli (anche al limite) è stato il gol di Iliev confezionato quasi dal nulla da una super giocata estemporanea di Pio Esposito. La vittoria rilancia l'Inter che abbandona la zona retrocessione approdando momentaneamente in quella playout, ma i tre punti sono fondamentali per la svolta in una stagione che, per Chivu, si stava trasformando in un vero inferno.