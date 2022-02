Siamo ormai al traguardo, l'Inter e Brozovic hanno raggiunto l'intesa per il rinnovo contrattuale e domani, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere il giorno della fumata bianca.



“L’Inter avrà pure le ossa ammaccate dal ciclo terribile appena finito, ma è intenzionata a riprendere la marcia interrotta verso la seconda stella. Il come è presto spiegato: imparando dagli errori seminati a San Siro. E, magari, trovando nuova spinta alla voce rinnovi: quello di Brozovic è atteso per domani e, vista l’importanza strategica del croato, serve a evitare qualsiasi chiacchiericcio attorno. Questo quadriennale lungamente atteso aiuta a chiarire le ambizioni del club in un orizzonte temporale più lungo: nonostante il momento di difficoltà in campionato, questa Inter non vuole abbassare le ali. Brozo sarà il compasso con cui disegnare ancora il futuro”.