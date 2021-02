Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter non ha previsto alcun controriscatto per il difensore mancino Federico Dimarco. Autore fin qui di una super stagione, Dimarco potrebbe essere perso dai nerazzurri: “Il Verona, invece, può diventare proprietario del suo cartellino versando 10 milioni di euro ai nerazzurri. Resterà ai veneti? Il suo eccellente torneo apre le porte anche ad altre soluzioni, magari con l’Hellas a fare da salvadanaio”, spiega il quotidiano.