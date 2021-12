L'Inter cambia e vince ancora, indebolendo un vecchio mantra del calcio. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’Inter rischia in senso buono di diventare un caso raro: squadra che vince si cambia, per citare l’antitesi di uno dei più noti luoghi comuni. Certo, la società è stata costretta a cambiare, ma lo ha fatto benissimo, e oggi come oggi possiamo dire che quest’Inter di Simone Inzaghi sia bella quanto l’Inter di Antonio Conte”.