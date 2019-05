L'Inter rallenta e mette in discussione il terzo posto, con l'Atalanta adesso a una sola lunghezza. La Gazzetta dello Sport parla del pareggio di Udine e spiega come i nerazzurri abbiamo lasciato intravedere lacune caratteriali.



“Quattro pareggi nelle ultime cinque uscite tengono l’Inter lontana da sicurezze di Champions. I conti di giornata si faranno oggi o anche domani sera, dopo Milan-Bologna, però l’intramontabile tendenza a complicarsi la vita accompagna fino in fondo anche questa stagione nerazzurra. Certo, può dar fiducia il ricordo del passato: giusto un anno fa l’Inter passò a Udine, 4-0 alla terzultima giornata, e centrò l’Europa dei milioni nonostante a quel punto fosse due lunghezze dietro la Lazio. Adesso almeno è davanti e ha sempre la qualificazione nei piedi: calciarla lontano sarebbe una colpa gravissima, con ripercussioni simili. Per questo motivo anche uno 0-0 in trasferta, in un posto del benessere come Udine dove aveva vinto negli ultimi cinque passaggi, somiglia più a una sconfitta che ad altro. Una squadra di personalità nel momento che conta deve dimostrare ferocia contro la quart’ultima, deve togliersi dagli affanni e non avere pietà. Invece l’Inter ha soltanto il fiatone”.