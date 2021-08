IL TABELLINO:

Arrivato a Milano da meno di due giorni e entrato in campo, al posto di Lautaro Martinez, al 73’, l’ex laziale ha messo il timbro sul successo nerazzurro con due gol. Il primo all’82’ di testa, il secondo allo scadere del recupero (94’) di sinistro.Naturalmente il popolo “bauscia” (cit. Gianni Brera) si avventurerà in paragoni con Lukaku trovando motivo di conforto, se non addirittura di giubilo, nel cambio.. Tuttavia complimenti a lui per l’esordio con il botto, a Simone Inzaghi che l’ha fortemente voluto (e che ha trovato tre punti quando cominciava a temere di no) e alla società che ha speso oltre trenta milioni per restare competitiva.. Poi, che lo vinca o no, ancora non so (da tempo mi ronza in testa che potrebbe essere l’anno dell’Atalanta), ma l’obiettivo resta quello ancor prima della Champions League per la quale si chiede di passare almeno la fase a gironi.A Verona l’Inter ha fatto male il primo tempo, se si fa eccezione per i quindici minuti iniziali durante i quali (12’) ha avuto un’occasione con Lautaro Martinez, da dentro l’area, sventata dal portiere veronese Montipò.. E, quando l’ha fatto, il compagno non gli dava più la fronte, ma il fianco. Situazione di disagio sulla quale è intervenuto Ilic sottraendo la sfera e battendo lo stesso portiere sloveno con un pallonetto.Se uno non è Maignan, portiere del Milan, dotatissimo con entrambi i piedi (cit. Bedogni), la palla al novanta per cento è persa, ma almeno non si corre il rischio di andare sotto o di essere raggiunti. L’Inter, priva di mobilità, ovvero di smarcamenti senza palla, è andata incontro ad una sequela di errori e al 41’ Zaccagni ha intercettato un pallone a Brozovic ed è scappato verso l’area. Prima di giungervi ha servito Barak che, andando oltre la palla, ha perso tempo e misura. Il suo retro-passaggio ha servito l’esordiente Cancellieri che, dal limite, ha sparato alto.Di Francesco ha schierato il Verona con un 3-4-2-1 di scuola Juric dove gli attaccanti di riferimento erano, a turno, Barak e Zaccagni. Quelli di professione, tutti in panchina: Lasagna, subentrato a Cancellieri al 61’, Kalinic e l’ultimo arrivato Simeone.Siamo alla seconda di campionato e Di Francesco non ha la panchina di Simone Inzaghi. Ad un quarto d’ora dal termine ha fatto le ultime tre sostituzioni (Tameze per Hongla, Sutalo per Faraoni, Dawidowicz per Magnani) e ha sperato che i giocatori dell’Inter non trovassero la porta.Invece, dopo aver pareggiato al 46’ con Lautaro Martinez (rimessa di Perisic, "spizzata" di Hongla per anticipare Dzeko e testa dell’argentino) e aver accarezzato il raddoppio (stessa situazione di gioco e stessi interpreti, con l’unica eccezione del tocco di Dzeko), l'Inter ha trovato campo e coraggio anche per tirare. Bastoni (66’) di collo esterno, ha chiamato Montipò alla deviazione. Poco prima Dimarco aveva preso il posto di Perisic e Vidal quello di Brozovic.In sostanza, buona Inter nel secondo tempo, decisivo il cambio di Inzaghi, da registrare la fase difensiva a destra (Darmian/Skriniar), da migliorare la manovra (poche le proposte di gioco). Il 3-5-2 di Conte non si tocca. Ma Simone ha le sue idee e, forse, della partita possiede una gestione meno intransigente.15' p.t. Ilic, 3' s.t. Martinez, 38' s.t. Correa, 49' s.t. Correa83' s.t. Darmian, 49' s.t. VidalMontipò; Gunter, Ceccherini, Magnani (dal 30' s.t. Dawidowicz); Faraoni (dal 30' s.t. Sutalo), Ilic, Hongla (dal 30' Tameze) Lazovic; Barak, Zaccagni; Cancellieri (dal 16' s.t. Lasagna). All. Di Francesco.Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (dal 21' s.t. Vidal), Calhanoglu (dal 42' s.t. Vecino), Perisic (dal 21' s.t. Dimarco); Lautaro (dal 29' Correa), Dzeko (dal 42' s.t. Sensi). All. InzaghiManganiello28' p.t. Magnani; 12' s.t. Martinez, 20' s.t. Brozovic, 48' s.t. Tameze