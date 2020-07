La notizia che la Juventus aspettava è arrivata: l'Inter non batte la Fiorentina in casa perdendo il secondo posto in favore dell'Atalanta, ma soprattutto Conte regala ai bianconeri il matchpoint per lo scudetto. Tutto nei piedi di Cristiano Ronaldo, Dybala e compagni, che contro l'Udinese avranno l'occasione di chiudere il discorso con tre giornate di anticipo.



La Juventus infatti ora si trova a +6 sull'Atalanta seconda,per alzare il primo titolo della sua carriera da allenatore Maurizio Sarri ha un solo risultato utile: serve una vittoria alla Dacia Arena, per portarsi a +9 sugli orobici e sfruttare il vantaggio negli scontri diretti per avere l'aritmetica certezza dello scudetto e cominciare a pensare poi al ritorno degli ottavi di Champions con il Lione.



L'Udinese di Gotti, però, non farà sconti e ha bisogno di punti: le vittorie di Genoa e Lecce, rispettivamente nel derby con la Sampdoria e contro la Spal, hanno ributtato nella lotta salvezza i friulani, ora a +4 sui giallorossi di Liverani. Udinese agguerrita e senza lo squalificato Bonucci, uno dei due perni difensivi con De Ligt, ma l'occasione è servita: per la Juve è il primo matchpoint scudetto.