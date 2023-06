Tanta amarezza per Simone Inzaghi dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City: "Ho fatto i complimenti ai giocatori perché hanno fatto una grandissima partita. So che è un momento difficile, abbiamo perso una finale che volevamo a tutti i costi; ma devono essere orgogliosi, sono stati perfetti - ha detto ai microfoni di Sky - Abbiamo giocato contro una squadra fortissima concedendo veramente poco: ci sono tanti rimpianti, ma ho abbracciato tutti. Ho visto i ragazzi abbattuti, tristi, ma il calcio è questo. E' la quinta finale in 20 mesi, dobbiamo essere orgogliosi del percorso fatto".



L'ANALISI - "Nel primo tempo potevamo fare meglio come gioco, nella ripresa abbiamo creato tante occasioni mancando qualcosa nella rifinitura. Negli ultimi venti minuti mi sono chiesto come mai la palla non sia entrata, la squadra si sarebbe meritata i supplementari".



PROSPETTIVA - "Il percorso in Champions è stato eccezionale, dopo aver giocato così una finale contro il Manchester City vogliamo tornarci e abbiamo tutte le possibilità per farlo: dobbiamo giocare come negli ultimi 3 mesi. Sono orgoglioso del lavoro che facciamo quotidianamente con lo staff e con i ragazzi. Stiamo facendo un percorso di crescita".



FUTURO - Intervenuto a Mediaset, Inzaghi ha poi parlato anche del suo futuro: "Con il club c'è grande sintonia. Adesso facciamo passare qualche giorno, poi ci incontreremo con la società per fare dei programmi".