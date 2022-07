"Se dovessero chiamarmi in causa e mi farò trovare pronto, allora sarò soddisfatto. Sono interista fin da piccolo è un'emozione che continua ogni giorno e spero di dare il massimo e ripagare la fiducia della società". E Raoul Bellanova in questo precampionato si sta facendo trovare pronto avendo spazio e mettendo in risalto tutte le sue caratteristiche.



PRIMO GOL - E nel corso dell'amichevole di allenamento con il Novara disputata ieri, per l'esterno ex-Cagliari e cresciuto nel Milan è arrivata anche la prima gioia con la maglia nerazzurra addosso. Al 22esimo del primo tempo è infatti stato suo il gol del 3-0 nell'8-1 complessivo contro i piemontesi, di tacco al volo a beffare il portiere. Non un marchio di fabbrica della sua carriera, e un qualcosa in cui sicuramente può e deve migliorare se vorrà meritarsi a fine stagione il riscatto e la permanenza in nerazzurro.



FASCIA DA CONQUISTARE - Sia chiaro il titolare della corsia destra è e rimarrà Denzel Dumfries che di fatto è stato virtualmente tolto dal mercato. Bellanova però è stato importante finora e, se riuscirà a migliorare soprattutto dal punto di vista difensivo, sarà utilissimo a Simone Inzaghi per un calendario che è e sarà fittissimo per colpa del Mondiale in Qatar. E a fine stagione si faranno i conti e la fascia e la conferma per 5 milioni di euro da conquistare oggi potrà diventare realtà.