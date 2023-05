È importante per il Milan ed era mio compito bloccarlo. Il mio primo compito è ovviamente quello di difendere. In una partita come quella col Milan devi anche leggere il gioco. In Italia impari molto bene a 'uccidere' una partita , e noi siamo molto bravi in ​​questo".e rilasciato a RTL7 a poche ore di distanza dalla vittoria dell'Inter nell'ultimo e decisivo atto dell'euroderby di Champions League che ha consegnato ai nerazzurri la finale di Istanbul del prossimo 10 giugno contro il Manchester City. Della quale sarà protagonista anche l'- il suo primo in Serie A -, come ha dimostrato l'ultima ottima prestazione ad annullare le scorribande di Leao a sinistra contro il Milan e la settimana precedente ad annullare pure il fattore Theo Hernandez.con la maglia dell'Inter e ai numeri offensivi mantenuti costantemente con la nazionale olandese. Quest'anno, complici il rendimento a lungo altanenante di tutta la squadra di Inzaghi in campionato e l'incognita di un Mondiale che ha certamente condizionato la preparazione di tanti calciatori coinvolti, Dumfries ha faticato a confermarsi, realizzando appena 2 reti in tutte le competizioni (ma con 7 passaggi decisivi all'attivo) e alimentando i rumors su una possibile partenza al termine.- Rumors che rimangono peraltro attuali alla luce del recente cambio di agente e dell'. Sotto contratto con l'Inter fino a giugno 2025,, nelle settimane successive al Mondiale in Qatar, in cui era risultato uno dei giocatori più convincenti della spedizione olandese. In un finale di stagione con la mente proiettata esclusivamente al consolidamento del piazzamento Champions in campionato e alla doppia finale contro Fiorentina e Manchester City, di tempo per parlare di mercato proprio non ce n'è. Ma che il "nuovo" Dumfries, più terzino e meno incursore possa tornare ad essere argomento di attualità è un'eventualità tutt'altro che campata per aria.