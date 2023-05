L’inatteso cammino in Champions ha portato nelle casse del club ricavi che all’inizio dell’avventura sembravano impossibili. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che fa i conti in tasca a Zhang.



“L’ultimo assegno è arrivato una volta scacciato il Diavolo e prenotato il viaggio per la Turchia: sono i 15,5 milioni supplementari che vanno a chi raggiunge la finale, a cui va pur sempre aggiunto un altro 0,5 di market pool. Prima di arrivare a questo punto del cammino, considerando solo la voce dei premi legati ai risultati, i nerazzurri avevano messo insieme già 42 milioni circa. In questa cifra va considerato l’aver scavallato ottavi e quarti e prima ancora il girone della morte con Bayern e Real: ottenendo tre vittorie e un pari nel gruppo. i nerazzurri avevano già raggranellato oltre 9 milioni. Le altre voci che arricchiscono il salvadanaio sono poi il market pool, determinabile con esattezza solo alla fine del torneo e quantificabile in poco meno di 12 milioni, più il ranking Uefa storico che dipende da punti accumulati negli ultimi 10 anni e per cui l’Inter si avvicina ad altri 16. Sommando pure la quota base uguale per tutti di 15,6, ecco configurarsi questa poderosa carica dei 101 milioni già nelle casse interiste: permettono a Zhang di guardare con minore ansia il futuro”.