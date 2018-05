Talenti esotici, un mercato florido e che ha da sempre saputo regalare grandi affari alle squadre della nostra Serie A. La Primera Division, ossia la massima serie argentina, è uno dei campionati più avvincenti del Sudamerica, seguitissimo da scout e addetti ai lavori sempre alla ricerca del nuovo craque in grado di cambiare gli equilibri sportivi (e spesso economici) delle nostre squadre. Tantissimi sono i giocatori provenienti dall'Argentina che si sono affermati nel nostro calcio. Considerando soltanto gli ultimi anni spiccano talenti come Dybala, Pastore, Lamela, e c'è grande attesa per il prossimo acquisto dell'Inter, Lautaro Martinez.



I 5 DA PRENDERE - Proviamo allora a consigliare cinque nomi da monitorare, tralasciando i più mainstream come il già citato Lautaro Martinez o Cristian Pavon del Boca Juniors su cui hanno messo gli occhi tutti i top club d'Europa. Cinque calciatori che hanno fatto bene durante la stagione 2017-2018 imponendosi nelle loro squadre e su cui anche i club italiani hanno posto le proprie mire. Ecco 5 talenti da prendere nella Primera Division:



1) NAHITAN NANDEZ - 1995 - BOCA JUNIORS: il Boca Juniors ha centrato ancora una volta la vittoria del titolo e gli Xeneizes guidati da Carlos Tevez hanno saputo mettere in evidenza anche talenti di grande prospettiva. In particolare ha brillato nel centro nevraglico del campo "El Leon" Nandez soprannominato così in patria ai tempi del Sudamericano Under 20 giocato da capitano con l'Uruguay per la grinta e l'aggressività messa su ogni pallone. Centrocampista centrale con grande visione di gioco e un buon tiro è il classico volante a cui i compagni affidano anche palloni scomodi da gestire davanti alla difesa. Lo vuole l'Inter, ha passaporto comunitario e in passato è stato trattato da Torino e Juventus.



2) NICOLAS GONZALEZ - 1998 - ARGENTINOS JUNIORS - Attaccante, esterno, trequartista, rifinitore. Nicolas Gonzalez è sicuramente l'astro nascente e più brillante dell'Argentinos Juniors. Cresciuto nel Semillero del Mundo il settore giovanile che ha prodotto stelle internazionali come Redondo e, soprattutto Diego Maradona. E' lui che ha segnato il gol promozione lo scorso anno e con i suoi gol ha provato a trascinare in Copa Sudamericana i Bichos arrendendosi soltanto al fotofinish. In Italia piace alla Roma (come confermato dai dirigenti del club ai microfoni di Calciomercato.com LEGGI QUI) ma il prezzo di 12 milioni sta spaventando le altre concorrenti come Fiorentina e Juventus che da tempo hanno messo gli occhi sul ragazzo.



3) MARCELO SARACCHI - 1998 - RIVER PLATE - Terzino sinistro a tutta fascia è stato notato da tutto il mondo nel corso del campionato Sudamericano Under 20 vinto con il suo Uruguay in Ecuador. Ai tempi vestiva la maglia del Danubio, ma il club più lesto a metterlo sotto contratto fu il River Plate che se lo assicurò per circa 2 milioni di euro. La stagione dei Millonarios, che hanno cambiato tanto soprattutto in attacco, non è stata positiva nonostante la qualificazione alla Copa Sudamericana e questa, per i club interessati a "El Chelo" (il violoncello come lo chiamano gli amici) come l'Inter, il Napoli e la Sampdoria è una buona notizia pechè permetterà di abbassare le richieste economiche nonostante l'asta che club come l'RB Lipsia stanno provando a scatenare. Ha passaporto italiano, entrambi i nonni sono infatti nati in Italia e sono emigrati in Uruguay.



4) MATIAS VARGAS - 1997 - VELEZ - Doveva essere la stagione della sua consacrazione ad altissimi livelli, ma El Monito (la scimmietta, soprannome dovuto a barba e capigliatura incolta) o meglio l'Hazard della Superliga come l'hanno ribattezzato in Argentina ha pagato una condizione non ottimale soprattutto ad inizio stagione quando alcuni problemi fisici ne hanno limitato esplosività e fantasia. La rincorsa di fine stagione non è bastata a riportare il Velez in Copa Sudamericana e per il trequartista quella appena conclusasi potrebbe essere l'ultima stagione in Argentina. Da tempo hanno messo gli occhi su di lui i più disparati club europei e fra questi ci sono gli occhi di Torino, Fiorentina e Udinese, ma sono i viola i più avanti nelle trattative data la richiesta di circa 9/10 milioni di euro che il Velez fa per lui. Perchè puntarci? Nelle ultime 11 gare, al meglio della forma, ha all'attivo 9 assist e 4 gol.



5) MARCOS SENESI - 1997 - SAN LORENZO - Altro giocatore dal doppio passaporto italiano/argentino e per questo ambitissimo da tantissimi club europei, Marquitos (come lo chiamano gli amici storpiando il suo nome Marcos con Mosquitos la zanzara) è uno di quei prospetti da non lasciarsi sfuggire. E' alla seconda stagione di apprendistato nella Superliga con la maglia del Ciclon alle spalle di santoni come Gonzalo Rodriguez (ex-Fiorentina), Fabricio Coloccini (ex-Milan) e Angeleri (ex-Malaga). Difensore centrale mancino alto unmetroeottantacinque ha fisico e presenza nelle palle alte e nelle 11 presenze stagionali ha mostrato enormi miglioramenti nell'impostazione del gioco dalle retrovie dote fondamentale per i centrali moderni. Lo vogliono Real Madrid, Tottenham, Siviglia e Manchester United, ma in Italia contatti con il suo agente li hanno avuti sia la Roma che l'Inter. Valutazione? Sopra i 15 milioni, tanti.



BONUS TRACK FABRICIO BUSTOS - 1996 - INDEPENDIENTE e FABRICIO ANGILERI - 1994 - GODOY CRUZ: Marcelo Saracchi non è l'unico esterno di fascia che sta facendo bene in Argentina. Il ruolo del terzino che in Sudamerica è spesso considerato quello di un'ala aggiunta sta mettendo in luce altri talenti di grande propsettiva. L'incredibile stagione del Godoy Cruz in lotta fino all'ultimo per quello che avrebbe potuto essere il primo storico titolo della propria storia ha visto lungo l'out di sinistra l'esplosione de 'El Turco' Angileri. Forte in difesa, sempre a sostegno in attacco è pronto per il calcio europe. Bustos, invece, è già nel giro della Seleccion di Jorge Sampaoli è stato campione del Mondo under 17 con l'Argentina e da lì la sua crescita è stata inarrestabile. E' soprannominato Tractor, vi ricorda qualcosa?