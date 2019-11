L’Inter lo ha seguito a lungo lo scorso anno poi i nerazzurri hanno deciso di colmare altre lacune di rosa in ruoli diversi. Robin Gosens è stato per molto tempo sul taccuino di Piero Ausilio e continua ad esserci, perché nel frattempo sta confermando di essere uno degli migliori esterni sinistri del campionato italiano, uno che con Gasperini ha ormai acquisito la padronanza del ruolo e che sarebbe perfetto anche per Antonio Conte, che da quel lato può attualmente contare su Asamoah e Biraghi. L’arrivo di Gosens sarebbe un upgrade, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico e per questo motivo l’Inter continua a seguire il tedesco con molto interesse.



CHE NUMERI - Ausilio e Marotta si guardano attorno, seguono le indicazioni di Conte e lavorano per costruire una squadra ancora più competitiva. Gosens risponde sul campo: 4 gol e 2 assist in 11 partite di campionato. Numeri importanti, basti pensare che sommando quelli dell’intera batteria di esterni a disposizione di Conte (Asamoah, Biraghi, Lazaro, Candreva) si arriva a 2 gol (entrambi di Candreva) e 5 assist. Inter e Atalanta ne parleranno, ma anche dalla Premier iniziano i primi interessamenti verso il calciatore. I nerazzurri considerano anche altri profili, anzi, al momento al numero uno nei desideri di Conte ci sarebbe Chiesa (che il tecnico vede ance da quinto di centrocampo), subito dopo, però, arriva Gosens.