Lo chiamano calcio d'estate, ma c'è chi nel precampionato dell'Inter ha fatto sul serio e si è guadagnato la permanenza in rosa., attaccante nerazzurro classe 2001 che si è messo in vetrina nelle amichevoli della squadra di Inzaghi segnando sia contro il Lugano che con il Crotone. Tanti club l'avevano puntato, ma il ragazzo è rimasto all'Inter su richiesta dell'allenatore che in lui ha visto un gran potenziale. Tra Lautaro, Correa, Dzeko e Sanchez, lì davanti spunta anche l'uruguaiano arrivato nel gennaio 2020 dal Nacional: ha la stima di società e staff tecnico, e vuole sfruttare al massimo ogni chance.- Proprio come ha fatto nel precampionato, quando con due squilli ha convinto tutti a respingere le società che si erano fatte avanti: Cagliari e Brest su tutte. Nell'ultimo giorno di mercato allo Sheraton di Milano il telefono del ds nerazzurro Ausilio era bollente, squillava a ogni ora e tra i giovani richiesti c'era anche Satriano.: pronti via ed è subito dentro, sostituendo Calhanoglu nell'ultimo quarto d'ora contro il Genoa.- Emozione e cuore a mille, un giorno indimenticabile per il ragazzo uruguaiano ma di origini italiane (la famiglia partì dalla provincia di Potenza per andare in Sudamerica).Conte l'aveva portato tre volte in panchina facendogli vivere anche l'atmosfera del derby col Milan, il nuovo allenatore l'ha studiato da vicino fino a convincersi a fargli fare il salto definitivo in prima squadra.. Qualcuno l'ha già battezzato Satrigol, lui continua a lavorare a testa bassa e aspetta la prossima occasione.