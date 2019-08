Nonostante sia arrivato da poco tempo, l'allenatore del Real Madrid Zizou Zidane è poco convinto di Luka Jovic. L'attaccante, preso dall'Eintracht Francoforte per più di 60 milioni, potrebbe partire subito in prestito. Secondo Sportmediaset, il giocatore sarebbe uno dei nomi che l'Inter sta valutando se non dovesse arrivare Dzeko: l'ipotesi è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Da capire, però, se il Real accetterebbe la formula.