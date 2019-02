. Un fulmine a ciel sereno? Sì, senza dubbio, anche se nel corso della giornata di ieri almeno due indizi avevano iniziato a far presupporre la scelta poi trasformatasi oggi in realtà.che aveva mandato un segnale criptico con un post pubblicato in serata e poi immediatamente rimosso e che noi abbiamo salvato ( LEGGI QUI ).L'indizio più importante è però arrivato dall'immancabile, moglie e agente dell'attaccante argentino. Una che non fa mai niente per caso e che, nel pomeriggio di ieri, ha postato una foto altrettanto allusiva direttamente all'interno del suo camerino. Allusiva non per il perizoma indossato, quanto per i 3 indizi che preannunciavano la notizia di oggi:Un fulmine che scuote l'ambiente nerazzurro, ma che era già nell'aria da tempo.