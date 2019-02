La notizia di un possibile cambio di capitano in casa Inter era già nell'aria dalla serata di ieri sera. Il profilo twitter ufficiale in lingua spagnola del club nerazzurro aveva infatti dato un piccolo segnale nella serata di ieri.



Un tweet, prima pubblicato e poi rimosso che vi possiamo mostrare in cui l'Inter annunciava, con un post molto criptico, il passaggio della fascia da capitano da Mauro Icardi a... Lautaro Martinez. Una foto simbolica accompagnata dall'emoticon "soon" che lasciava intendere la rivoluzione poi ufficializzata nella giornata di oggi.