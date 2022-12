In attesa del ritorno della Serie A, con la sfida al Napoli del 4 gennaio, l'Inter si prepara a scendere in campo per due amichevoli preparatorie. La squadra di Inzaghi affronterà il Gzira United il 5 dicembre alle ore 18:00) e il Salisburgo il 7 dicembre allo stesso orario. Entrambe le gare saranno trasmesse sulla pagina Facebook del club.