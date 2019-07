L'Inter torna in Italia dopo la tournée in Asia e all'arrivo in aeroporto il tecnico nerazzurro Antonio Conte concede un commento ai cronisti presenti: "​La squadra cresce, sono soddisfatto. Abbiamo lavorato bene. Molto contento di essere tornato in Italia". A domanda su Romelu Lukaku invece, Conte tiene bocca cucita: no comment sull'attaccante del Manchester United, nel mirino dell'Inter.