Non c'è tempo per rifiatare per l'Inter, con la finale di Coppa Italia in programma mercoledì: la squadra ha ripreso già oggi a lavorare alla Pinetina. Alessandro Bastoni, alle prese da giorni con un problema al soleo, ha lavorato ancora a parte ma a buon ritmo e dovrebbe quindi farcela per la Juventus. Questa mattina hanno assistito alla seduta Ausilio, Marotta e Baccin da bordocampo.