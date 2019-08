Alexis Sanchez è al centro dei desideri dell'Inter, trattativa a oltranza con il Manchester United per formare una coppia da sogno con Romelu Lukaku. Intanto l'attaccante cileno non era presente all'allenamento di oggi dei Red Devils. Segnale di mercato? Non proprio, in realtà la trattativa con i nerazzurri in questo caso c'entra poco.



PASSAPORTO - Secondo quanto riporta il Sun, infatti, il club era stato avvertito dell'assenza di Sanchez che è dovuto andare all'ambasciata americana a Londra per ottenere un permesso sul passaporto per entrare negli Stati Uniti. Lì, infatti, tra un mese il Nino Maravilla - salvo esclusione dalla lista dei convocati - sarà impegnato con il Cile in un'amichevole contro la nazionale americana.