Giornata di incontri nel centro di Milano, un appuntamento è previsto anche tra Inter e Sassuolo. Le due società sono da tempo in ottimi rapporti e stanno lavorando su diversi tavoli, da qui l'idea di un nuovo faccia a faccia, questa volta per affrontare diverse opportunità. In primis il nome di Matteo Politano, dopo aver visto l'agente Lippi nei giorni scorsi Ausilio vuole sondare il terreno col Sassuolo per l'ala che rientra nella lista degli esterni graditi ai nerazzurri, insieme naturalmente a Malcom. Ma non solo.



GLI ALTRI NOMI - In ballo c'è anche Alfred Duncan, centrocampista ghanese che all'Inter potrebbe far comodo per ragioni di liste Uefa essendo cresciuto nel vivaio nerazzurro, ad oggi solo un'idea; mentre Davide Merola è un'ipotesi come talento da inserire in un'operazione destinazione Sassuolo realizzando una plusvalenza. Attaccante della Primavera, classe 2000, paragonato a Di Natale e assistito da Mino Raiola con il suo gruppo di lavoro, Merola è graditissimo al Sassuolo che lo segue da tempo. Infine, nei dialoghi rientrerà anche Nicolas Gonzalez dell'Argentinos Juniors: l'Inter vuole prenderlo e ha proposto al Sassuolo di fare l'operazione in sinergia, 10 milioni il suo prezzo, accordo già trovato col ragazzo. E un'altra opzione per un incontro atteso tra i due club.