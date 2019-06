L'Inter vuole Lukaku ma non sarà semplice portare a Milano il centravanti belga. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come nelle prossime ore, in viale della Liberazione, apriranno il fascicolo relativo al centravanti del Manchester che tanto piace ad Antonio Conte e a Suning.



“Da domani in poi in viale della Liberazione il dossier Lukaku tornerà d'attualità anche se è complicato ipotizzare che il centravanti possa essere acquistato prima del raduno di domenica. Per strappare l'ok alla società inglese ci vorranno tempo, diplomazia e (probabilmente) un atto di generosità del principale alleato di Conte in questa vicenda: il presidente Zhang. Il numero uno interista stravede per il belga e lo considera ideale per ricoprire il ruolo di testimonial di Suning nel mondo. L'ostacolo principale? I conti nerazzurri non possono sostenere un investimento da 70 milioni cash e per questo, oltre a studiare una formula “giusta” (prestito con obbligo), in queste settimane sarà obbligatorio racimolare dalle cessioni un tesoretto da dirottare oltre Manica per il sostituto di Icardi”.