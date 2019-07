Barella vuole solo l'Inter e l'Inter vuole Barella. Di mezzo il Cagliari con cui i nerazzurri continuano a far fatica per trovare un accordo. Il club nerazzurro vuole però regalarsi il centrocampista italiano entro 10 giorni e, per questo, secondo la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro nei prossimi giorni formulerà una nuova offerta ai Sardi. Non sarà di 50 milioni, cifra richiesta dal patron Giulini, ma sarà leggermente più alta rispetto ai 33 milioni più bonus per arrivare a 40 offerti ormai un mese fa.