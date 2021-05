Federico Dimarco è uno dei giocatori che più è cresciuto nei due anni al Verona con Ivan Juric, che lo ha utilizzato sia come esterno di sinistra nel 3-4-2-1 che come terzo di difesa. Il terzino di proprietà dell'Inter è una dei calciatori che l'allenatore croato vorrebbe con sé anche al Torino, ma la società nerazzurra prima di metterlo sul mercato lo farà valutare da Simone Inzaghi.



Il Torino non ha fretta di chiudere la trattativa per l'esterno sinistro che si giocherà il posto da titolare con Cristian Ansaldi, per questo motivo il presidente Urbano Cairo sembra intenzionato ad attendere la decisione dell'Inter su Dimarco.