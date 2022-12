Retroscena, che servono a ricostruire quanto successo. A capire perché la Juve è arrivata in questa situazione. L'ultimo è raccontato da La Gazzetta dello Sport, secondo la quale. Per l’accusa già prima della pandemia nelle mail e negli scambi tra dirigenti bianconeri si parlava della necessità di «azioni correttive» per alleggerire i conti. E le 2 «manovre stipendi», ricostruite attraverso documenti sequestrati e dichiarazioni rese da giocatori e agenti,Che il club sperasse di risparmiare di più emerge anche da uno scambio tra Federico Cherubini (non indagato ma sentito come persona informata sui fatti) e Paratici, a cui il direttore sportivo fa notare la necessità di. Non è stato possibile. Il 28 marzo 2020 la Juventus annuncia che i giocatori hanno rinunciato a quattro mensilità a causa della pandemia, ma in realtà il presidente Agnelli e Giorgio Chiellini, non indagato,Secondo Chiellini tutti sapevano che il comunicato sarebbe stato diverso, anche se qualcuno ha invece raccontato che leggendolo si è stupito e ha chiesto chiarimenti. La signora Veronique, mamma di Adrien RabiotSempre secondo la mamma del centrocampista franceseChiellini è l’unico a non aver firmato le side letter ma un contratto di Ambassador dal 2021 per 5 anni.