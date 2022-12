Un ex interista tesse le lodi dell'attaccante del Milan Olivier Giroud. Youri Djorkaeff ha dichiarato a RMC Sport: "Per me è sempre stato un pezzo fondamentale della nazionale francese. A un certo punto era stato un po' dimenticato, ingiustamente, ma non si è mai arreso. Sono molto contento per lui. È davvero prezioso, è il punto di riferimento offensivo, quello che dirige il gioco. È fortissimo quando va in pressione, sui calci piazzati è inarrestabile, sempre ben piazzato, è lui che fa la differenza".