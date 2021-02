L’Italia femminile di basket si è qualificata per gli Europei che saranno in programma a giugno in Spagna e Francia. Decisiva è stata oggi la vittoria ottenuta da Zandalasini e compagne per 81-66 contro la Romania. Il quarto successo consecutivo, infatti, ha dato alle azzurre l'aritmetica certezza di essere almeno tra le migliori seconde e quindi di strappare il pass per le fasi finali.