Dopo il pareggio contro la Germania e la netta vittoria contro la Finlandia, l'Italia Under 19 si giocava oggi l'accesso alle final 8 dell'Europeo di categoria in una sfida da dentro o fuori contro i parietà del Belgio. Una gara che gli azzurrini di Carmine Nunziata hanno vinto con carattere e qualità e con il 2-0 finale timbrato da Miretti e Casadei che ci qualifica per le finalissime che si disputeranno in Slovacchia a giugno.



IL TABELLINO

Belgio U19 vs Italia U19 0-2

Marcatori: 8' Miretti (Italia U19), 45' Casadei (Italia U19).



Belgio Under 19 (4-3-1-2) : Boets; Ngoy, Lavia, Leysen, Rommens; Engels, Mbamba-Muanda, Audoor (84' Mondele); Sandra (60' Bakayoko); Oyen, Descotte.

A disp.: Jochmans, Lagae, Stroeykens, Wasinski, Olaigbe, Engwanda-Ongena, Calut.

All.: Sonck.



Italia Under 19 (4-3-1-2) : Desplanches; Mulazzi, Ghilardi, Scalvini, Giovane; Fabbian, Faticanti, Casadei; Miretti; Gnonto (82' Baldanzi), Ambrosino (60' Nasti).

A disp.: Zacchi (GK), Zanotti, Turicchia, Coppola, Terracciano, Fazzini.

All.: Nunziata.



Arbitro: Peter Kralović (Slovacchia).



Ammoniti: 65' Ghilardi (Italia U19), 65' Audoor (Belgio U19).