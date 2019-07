Tra una trattativa e un'amichevole, in copertina ci sono dei ragazzi in costume. Non siamo a Formentera ma in Corea del Sud. Gwangju, per la precisione. Dove l'Italia di pallanuoto è diventata Campione del Mondo. Una squadra cambiata e rinnovata ma piena di qualità e talento, gestiti come meglio non si poteva da coach Alessandro Campagna.



POKER - 10-5 alla Spagna in una partita dominata in lungo e in largo, gli Azzurri conquistano il loro quarto Mondiale dopo Berlino '78, Roma '94 e Shangai '11. E' la squadra azzurra più vincente tra gli sport olimpici.



TOKYO 2020 - Entusiasmo a mille in tribuna, in sottofondo un coro familiare: "po po po". E parte la festa. Un cammino iniziato con la vittoria contro la Grecia, poi ko una dietro l'altra Ungheria e Spagna. Adesso la Nazionale mette nel mirino Tokyo 2020, per conquistare il terzo podio dopo l'argento di Londra 2012 e il bronzo a Rio 2016.