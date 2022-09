L'Italia è campione del mondo. Non quella di Roberto Mancini, che non prenderà neanche parte al Mondiale in Qatar, c'è un altra Nazionale che festeggia: quella di Subbuteo. Gli Azzurri si sono laureati campioni del celebre gioco di calcio da tavolo nella categoria Open della World Cup 2022, battendo 2-1 il Belgio nella finale di Roma: la squadra del ct Marco Lamberti (composta da Luca Colangelo, iridato nel torneo individuale; Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo Cubeta) ha compiuto un percorso netto, vincendo il proprio girone a punteggio pieno, per poi eliminare nei quarti di finale l’Inghilterra (2-0) e Malta in semifinale (3-1).



La finale Veteran è stata vinta da Malta, 2-1 in finale sull'Italia. Alla Francia la competizione a squadre Ladies, battuta anche questa volta la selezione azzurra grazie a un golden gol (sudden death) nei supplementari. L'Italia Under 20 ha vinto il proprio torneo battendo in finale la Grecia, che si è invece aggiudicata la competizione Under 16 contro l'Italia.