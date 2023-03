IL TABELLINO

. E, siccome, la sconfitta di misura (1-2) con l’Inghilterra, nella prima partita del girone, è. E’ successo, infatti, cheabbia spropositato a porta vuota il pallone dello 0-3 capace - ne sono certo - diSarebbe stata la giusta punizione per un primo tempo talmente brutto e arrendevole da meritareOra,rende l’idea della nostraMa, senza una sequela di giocatori e in primis di attaccanti, con una difesa imperniata sulla coppia Acerbi-Toloi e con due centrocampisti su tre (Verratti e Jorginho) incapaci di recuperare una palla,Anzi,da due giorni in azzurro, che, dopo un primo tempo in cui non ha visto mai la palla, ha sfruttatoEra il 56’ e apparentemente la partita si è riaperta anche seNel finale, con l’espulsione ritardata di Shaw (doppio giallo), gli azzurri si sono riversati in avanti cercando la testa di qualcuno (era entrato anche Scamacca) a sèguito di improbabili cross.. Ha fatto meglio che nel primo tempo, questo sì, soprattutto perché è andata a pressare più alta, come non era mai avvenuto fino all’intervallo. TuttaviaLe sole iniziative importanti sono arrivate dagli esterni (meglio Politano di Berardi) e dalle scorribane di Spinazzola, peraltro molto impreciso quando si è trattato di rifinire l’azione.Ma in mezzo, nel primo tempo, abbiamo ammirato gli inglesi che si scambiavano la palla con un palleggio infallibile.Dopodiché, abbiamo preso un gol e provocato un calcio di rigore da angoli sui quali è necessario avere più attenzione: Rice ha messo dentro in mischia, dopo un tentativo, incontrastato, di Kane. Di Lorenzo ha deviato con il braccio un pallone che stava arrivando sul petto del centravanti inglese. Dal dischetto il capitano ha trasformato, diventando il calciatore con più gol nella storia della Nazionale inglese.Quando viene incontro deve difendere meglio la palla, quando va in profondità deve essere più rapido. Ma, almeno su una cosa,Domenica, tanto per dire la prossima, ci aspetta Malta, guidata dall’italiano Marcolini. Noi siamo a zero come loro (hanno perso 2-1 in Macedonia) quindi sarà il caso di non fare gli schizzinosi.Siccome, poi, l’Italia è stata estromessa dallo spareggio mondiale dalla Macedonia del Nord (che è nel nostro girone) sarebbe il caso di non ripetere certe prodezze. Infine, l’ho detto,Un, non solo di Mancini. Anche se è lui l’uomo a cui guardiamo.13' Rice (IN), 44' rig. Kane (IN), 56' Retegui (IT)Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Spinazzola; Barella (62' Cristante), Jorginho (69' Tonali), Verratti (88' Scamacca); Berardi (62' Politano), Retegui, Pellegrini (69' Gnonto). Ct. ManciniPickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Phillips, Rice, Bellingham (85' Gallagher); Saka (85' James), Kane, Grealish (69' Foden, 81' Trippier). Ct. SouthgateRice (IN), Grealish (IN), Maguire (IN), Jorginho (IT), Walker (IN), Shaw (IN), Acerbi (IT)Shaw (IN) all'80'