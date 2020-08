Aveva compiuto 100 anni soltanto 9 giorni fa, lo scorso 31 luglio. Oggi il mondo della cultura italiana piange la scomparsa di Franca Valeri (foto Ansa), meravigliosa attrice di teatro, ma divenuta celebre anche attraverso le sue apparizioni al cinema e in televisione. Nata a Milano nel 1920 da una famiglia di origini ebraiche, ha saputo rappresentare al meglio la società italiana attraverso le sue opere e i suoi lavori al fianco di personaggi iconici come il regista Dino Risi o colleghi come Alberto Sordi. Celeberrimi alcuni suoi personaggi come la Sora Cecioni o la Signorina Snob.



Simbolo di straordinaria ironia, negli ultimi anni soffriva particolarmente per i sintomi del morbo di Parkinson, Franca Valeri (un nome d'arte in onore del poeta francese Paul Valery) si è spenta stamattina alle 7.40, circondata dai familiari nella sua casa di Roma.