La Nazionale di Roberto Mancini vince, convince e a tratti incanta. Il lavoro del ct è riconosciuto da tutti in Italia come incredibilmente valido, ma i fan dell'ex tecnico dell'Inter non mancano anche oltre confine e secondo il The Sun c'è un club che sta pensando proprio a Mancini per la propria panchina. Si tratta del Manchester United che ha segnato il nome del ct sulla propria agenda nel caso in cui dovesse arrivare l'esonero di Ole Gunnar Solskjaer. Mancini è anche uno storico ex-allenatore del Manchester City.