Siamo stati vicinissimi all'impresa, ma il Brasile è andato avanti.

Onore ai nostri avversari e complimenti agli azzurri, che ci hanno regalato 4 giorni di sport incredibili!

GRAZIE

Il nostro maestro è stato, a sorpresa, premiato come "Content Creator of The Year"

Complimenti al nostro selezionatore!

L'sfiora l'impresa a Copenaghen, ma è comunque da applausi a scena aperta nei Mondiali di Fifa 22., ultima fase delle Finals dedicata alle squadre nazionali. Dopo aver superato il girone ed eliminato colossi come Danimarca e Germania in ottavi e quarti di finale, il triocade 4-5 in semifinale contro il, che aveva superato lain semifinale.Ai sudamericani il titolo e la fetta più grande dei 400mila dollari in palio nel montepremi totale, ma per l'Italia l'orgoglio di un cammino sontuoso in tutte le Finals, con unaGioia personale poi per il ct azzurro, premiato come 'Content Creator of the Year'.