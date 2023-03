Gli Azzurrini disuperano di misura (nel secondo match della fase élite e si portano in testa al girone appaiando la Repubblica d’Irlanda che batte l’Ucraina (3-0), prossima avversaria dell’Italia: sarà l’ultima giornata di lunedì a decidere le due squadre che staccheranno il pass per leL'Italia U17 deve ringraziare. Un gol per tempo: il primo ha aperto le marcature mentre il secondo ha messo al sicuro la vittoria, nonostante la rete dinegli ultimi minuti di gioco. Ai ragazzi di Corradi basterà un pareggio per assicurarsi almeno la seconda posizione. Queste le parole del tecnico: “Non voglio aspettare il risultato degli altri gironi e quindiOra bisogna riposare, eliminare le scorie mentali e fisiche per riprendere le energie.Credo che questo sia dipeso dagli sforzi protratti nel corso della prima gara contro l’Irlanda: voglio ricordare che i ragazzi sono stati capaci di riprendere uno svantaggio di due gol. Infatti, alcuni di loro in campo hanno avuto i crampi e questo mi fa capire che l’affaticamento, sia mentale che fisico, abbia inficiato la prestazione. Ma fino ad ora ho parlato del bicchiere mezzo vuoto; quello mezzo pieno mi fa dire che, comunque, abbiamo conquistato i tre punti che ci servivano per stare al passo dell’Irlanda: ora recuperiamo le forze e la prossima partita ce la giocheremo al meglio”.