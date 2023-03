(otto cambi rispetto all’Inghilterra) che ha sbancatosegnando due gol e accontentandosi del bottino di tre punti. Il successo ci pone in classifica sulla scia dell’Inghilterra (2-0 all’Ucraina) anche se la Macedonia del Nord e la stessa Ucraina hanno una partita in meno.della qualificazione, ben sapendo che, grazie alla Nations League, l’Italia è sicura almeno dello spareggio con le terze. Come ho scritto dopo la sconfitta con gli inglesi,Intendiamoci, l’Italia ha meritato di vincere e, con un po’ più di applicazione, sarebbe potuto venire qualche altro gol. Tuttavia,. Unico motivo di consolazione, la seconda rete, in appena due partite, diche ha avuto il merito di sbloccare il risultato nel primo quarto d’ora con un colpo di testa da angolo di Tonali. Il raddoppio di(primo gol in Nazionale di un calciatore del Monza) si è collocato nella prima mezz’ora, cioè nella fase che l’Italia ha giocato meglio, visto che esattamente al 30’, subentrato all’infortunato Gnonto, ha avuto l’occasione per il terzo gol (se l’è mangiato tirando addosso al portiere).e poi si è accontentata di un grottesco possesso palla che, paradossalmente, andava bene anche a Malta, preoccupata solo di perdere onorevolmente., salvando un gol fatto. Malta, vista la docilità dell’Italia, ci ha provato un paio di volte anche nella ripresa (determinante un salvataggio di Emerson Palmieri) e poi si è limitata a contenere chiudendosi in difesa senza però parcheggiare il pullman davanti alla porta, come aveva promesso di non fare Marcolini.Certo, dal punto di vista degli spunti offensivi e, più in generale, di un minimo di spettacolo, la partita è stata una pena. Da qui il rammarico di Mancini e i molti commenti negativi in rete.che, seppur senza strafare, ha confezionato l’assist per il gol di Retegui.(bravissimo, ma lasciamolo giocare qualcosa di più dei nove minuti accumulati con l’Udinese). A giugno ci saranno le final four della Nations e a noi toccherà la Spagna, ripartita a grande velocità. Poi, a settembre, rischiamo di rivedere i fantasmi, affrontando la Macedonia del Nord.. Oggi di fronte alla Nazionale la maggioranza è indifferente e silenziosa. Il peggio che ci si possa augurare quando c’è da riempire un vuoto.@gia_pad