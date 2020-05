Gonzalo Higuain è fuori dal progetto Juve. La società sta provando a cercare una sistemazione all'argentino che vorrebbe avvicinarsi a casa per assistere la madre malata. Contratto in scadenza nel 2021, su di lui c'è l'interesse del River Plate dove il Pipita è cresciuto prima di prendere il volo con destinazione Europa. Uno dei problemi per il River però è legato all'ingaggio da 7 milioni a stagione, che potrebbe invece spingerlo verso l'MLS: dall'America, infatti, l'Inter Miami di David Beckham ha messo gli occhi su Higuain.