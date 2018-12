L'Inter non ha presentato alcuna bozza di contratto a Wanda Nara, questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come quella della moglie dell'attaccante argentino sia stata una forzatura non apprezzata dalla società nerazzurra.



“L’uscita di Wanda ha infastidito, oltre che stupito, l’Inter tutta. La lettura è semplice: la moglie e manager dell’attaccante ha cercato di prendersi la scena, di forzare la mano a una società che vive un momento di cambiamento con l’ingresso di Beppe Marotta. Icardi e la moglie non hanno in mano nessuna bozza di contratto. Il che non significa che i colloqui tra le parti siano fermi. Wanda, questo sì, ha una proposta per un rinnovo che tra parte fissa e bonus (non impossibili) porterebbe Icardi a guadagnare sei milioni netti a stagione. L’Inter non ritiene negoziabile questa offerta. Mauro lo sa, la moglie ancor di più e il tweet ha il valore di una carta da giocarsi al tavolo da poker”.