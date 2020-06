Il Milan ha già scelto di attuare una nuova rivoluzione tecnica:Non di certo una situazione facile per Stefano Pioli che vede il suo mandato volgere al termine senza una protezione forte da parte della proprietà americana. L'allenatore emiliano ha paura della reazione della squadra di fronte a tutte queste indiscrezioni che circolano sul proprio futuro.Resistere non significa semplicemente riflettere o descrivere, bisogna anche intraprendere un'azione. Che nel caso di Pioli è quella di chiudere il campionato e la coppa Italia nel migliore dei modi. Tredici finali che potrebbero riportare il Milan in Europa League e alla vittoria di un nuovo trofeo nazionale.. In questi giorni a Milanello l'intensità negli allenamenti non è mai mancata, ora servono risposte sul terreno di gioco senza la spinta di un leader come lo è Zlatan Ibrahimovic.Chiudere in bellezza alla stagione servirà non solo al Milan anche allo stesso Stefano Pioli per uscire rafforzato da questa breve esperienza a tinte rossonere.Bava. Un'opzione considerata molto interessante dall'allenatore parmigiano, ma ora l'ultima parola spetta a Vagnati. Concentrazione massima al presente ma con l'intenzione di costruirsi un futuro: per Pioli sarà un'estate caldissima.