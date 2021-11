Un momento iconico quello dell'ingresso del Fenomeno (con la palla tra i piedi) nel paddock della Yamaha poco prima dell'inzio del GP di Valencia, che ha segnato in maniera definitiva l'ingresso di una nuova era per il mondo delle ruote. PerchéChe si tifasse per lui o contro di lui, Rossi ha saputo tenere incollato davanti agli schermi - nei giorni più felici e in quelli meno fortunati - milioni e milioni di persone, abitualmente devote al rito domenicale del pallone.- Gli appassionati che si accendevano per le finte ubriacanti e gli scatti irresistibili di Ronaldo lo sono diventati nell'ultimo ventennio anche un po' di più di moto:(magari padre, come presto lo sarà il Dottore), nel giorno dell'ultima recita. Accompagnato dalle immagini dei sorpassi più esaltanti e delle esultanze sempre trascinanti e mai banali. Come il fatto chesu Ducati - altra eccellenza motoristica di casa nostra - pronto a riprovarci in ottica Mondiale nella stagione che verrà. Grazie di tutto Vale, leggenda tra le leggende!