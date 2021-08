Ronaldo, Messi, Donnarumma, Sancho... in una delle sessioni di mercato più complicate degli ultimi anni stanno cambiando squadra quasi tutti i top player del panorama internazionale. Ma mica è finita qui. Perché dopo il passaggio di Cristiano al Manchester United, ci sono ancora altri due campioni in bilico nei rispettivi club:- Secondo l'ultima indiscrezione dell'Equipee stanno preparando una terza proposta per far cadere il muro parigino e ottenere il via libera per il trasferimento dell'attaccante. Ancelotti ha dribblato la domanda in conferenza stampa, il giocatore vuole lasciare la Francia e il Psg è disposto a sedersi a trattare ma solo a determinate condizioni.- Intanto però, il ds Leonardo si sta guardando intorno alla ricerca dell'eventuale sostituto di Kylian. Il presidente del club Nasser Al-Khelaifi aveva detto pubblicamente che non c'erano trattative in corso tra il Psg e Cristiano Ronaldo, poi andato al Manchester United. Tutto vero, perché. I dirigenti sono in contatto continuo con Mino Raiola e per convincere il Borussia a farlo partire ci vogliono almeno 150 milioni di euro, che corrisponderebbe a una cifra inferiore rispetto a quanti ne incassarebbero per Mbappé. Occhio però anche al Manchester City sullo sfondo, l'altro sceicco Mansour osserva la situazione alla finestra in attesa di capire se ci sono margini per intervenire. Intrecci e incastri di mercato sull'asse Parigi-Madrid-Dortmund: Mbappé al Real può far partire l'assalto del Psg per Haaland, è l'estate dei top player.